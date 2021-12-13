ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة إن سعر قنطار الدقيق 225 دينارًا، متوقعًا ارتفاعه الفترة القادمة.

بوعزة وفي تصريحات خاصة لموقع “فواصل”، أوضح أن الأسعار في المنطقة الجنوبية والشرقية مرتفعة، بالإضافة إلى نقص الوقود بالمنطقة الغربية والجنوبية.

وأضاف: “حاولنا أكثر من مرة تنفيذ إضراب للخبازين نتيجة ارتفاع الأسعار، وعدد كبير من الخبازين اضطر للإغلاق لعدم تمكنه من استرداد رأس ماله”.

وثمّن بوعزة جهود وزارة الصناعة، متمنيًا أن تكون تبعية المخابز لها لا لوزارة الاقتصاد.

وأكد بوعزة أن وزارة الاقتصاد جمّدت قرارها بتحديد سعر رغيف الخبز،لافتًا إلى أن دور الحرس البلدي الكشف فقط عن المخابز حسب الاشتراطات الصحية، وأما متابعة سعر الرغيف فليست من اختصاصه.