ليبيا – زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وجود أكثر من 7 آلاف مسلح من مرتزقة مجموعة “فاغنر” الروسية في ليبيا.

تأكيد المشري جاء خلال جلسة حوارية مع عدد من الصحفيين والناشطين عبر تطبيق كلوب هاوس تابعتها صحيفة المرصد، وفيها أشار لامتلاك هؤلاء المرتزقة 30 من الطائرات النفاثة في قاعدة القرضابية، فضلًا عن قيامهم بحفر الخنادق في مدينتي سرت والجفرة.

واتهم المشري الروس بالبحث عن موطئ قدم في شمال إفريقيا، وأنهم قد وجدوا هذا الأخير في ليبيا، مبينًا أن “فاغنر” أوصلت رئيسًا للحكم في إفريقيا الوسطى، وهي تحاول السيطرة الآن على الوسط الليبي من تشاد إلى البحر المتوسط على حد زعمه.