إنجلترا – انضم ناديا مانشستر يونايتد وأستون فيلا إلى الأندية التي فتك بها فيروس كورونا في الدوري الانجليزي لكرة القدم، وفق ما أفادت به تقارير محلية، يوم الأحد.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إلى أن هناك شكوكا بإقامة مباراة يونايتد ضد مضيفه برنتفورد، الثلاثاء، بعد إصابات عديدة في صفوف لاعبي وموظفي الأول.

وكانت نتائج اللاعبين جاءت سلبية قبل الفوز 1-0 على نوريتش الأحد.

فيما ذكر موقع “ذي أثلتيك” أن أستون فيلا ألغى الحصة التدريبية يوم الأحد بعد ثبوت عدد من الإصابات، واحدة في صفوف اللاعبين والأخرى بين الموظفين.

وكانت ألغيت مباراة توتنهام وبرايتون الأحد في الدوري، بسبب إصابات في صفوف النادي اللندني طالت 13 شخصا من لاعبين وعاملين.

ويواجه توتنهام خطر الخروج من مسابقة “كونفرنس ليغ” بعد تعذر الاتفاق على تحديد موعد لخوض المباراة المؤجلة ضد رين الفرنسي التي كانت مقررة الخميس.

كما غاب سبعة لاعبين عن ليستر سيتي خلال الفوز برباعية نظيفة ضد نيوكاسل، يوم الأحد، بسبب إصابة سبعة من لاعبيه.

المصدر: “أ ف ب”