العراق – بحث الرئيس العراقي برهم صالح، امس الأحد، مع منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي في العراق.

وحسب بيان للرئاسة العراقية، فإن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي القائم بينهما وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية عبر المشورة، والتأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب وفلوله.

وتطرق صالح وماكغورك إلى الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات، وفقا للبيان.

وأشار الرئيس العراقي إلى “الدور المهم والمحوري للعراق في المنطقة، بما يمثله من عنصر استقرار وتوافق، وترابط اقتصادي وتجاري وتنموي وبما يحقق الأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة”.

المصدر: RT