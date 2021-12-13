الولايات المتحدة – أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من270.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 270.126.616، وإجمالي الوفيات 5.305.655 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 797.346 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.921.405.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.457 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.177.059.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 475.434 وإجمالي إصابات 34.690.510.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ296.620 وإجمالي إصابات 3.917.361.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 283.815 وإجمالي إصابات 9.842.021.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات201.733 وإجمالي إصابات 2.252.846.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.896 وإجمالي إصابات 10.881.189.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.936 وإجمالي إصابات 4.259.143

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.831 وإجمالي إصابات 5.225.517.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.722 وإجمالي إصابات 6.154.813.

المصدر: نوفوستي