اليابان – أعلن نادي فيسل كوبي، المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن توماس فيرمالين، مدافع منتخب بلجيكا، ترك الفريق بعد انتهاء عقده.

ووقع فيرمالين عقدا لعامين ونصف العام مع الفريق الياباني في 2019 بعد الرحيل عن برشلونة، وساعد فيسل كوبي على الفوز بكأس الامبراطور في ذلك العام، وهو أول لقب محلي يحققه النادي.

وكان اللاعب البالغ 36 عاما ضمن التشكيلة التي بلغت الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2020، واحتلت المركز الثالث في الدوري الياباني لتتأهل للبطولة القارية العام المقبل.

المصدر: “رويترز”