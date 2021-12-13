ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب عن توسيع دائرة المشاورات مع بعض الشخصيات من خارج المجلس، للاستماع لأي ملاحظات أو إدخال تعديلات، مشددًا على أنها لا تطالب أبدًا بتأجيل الانتخابات.

معزب قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إنه “تم وضع برنامج تواصل مع الداخل والخارج بخصوص عرض وشرح المبادرة بالتفصيل، وشرعنا بالفعل في ذلك ونتوقع تجاوبا واسعا مع المبادرة وبنودها كونها المخرج لحالة الانسداد”.

وأوضح أنه “تم أيضًا تشكيل لجنة من مجلس الدولة بخصوص المبادرة، حيث قامت بوضع الإطار المطلوب للمبادرة عبر مشاورات مع رؤساء لجان المجلس ومع بعض الشخصيات من خارج المجلس للاستماع لأي ملاحظات أو إدخال تعديلات على المبادرة”.

وأشار إلى أن المبادرة لا تنص ولا تطالب ولا تهدف أبدًا لتأجيل الانتخابات كما روج منتقدوها، إنما جاءت لإعادة جدولة العملية الانتخابية بما يتناسب مع خارطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي.

كما أضاف أن “الخطوة جاءت من مجلس الدولة بعدما استشعر أن الطريق لاستكمال العملية الانتخابية ستواجه انسدادا كبيرا”.

وتابع: “وظفنا كل العوامل التي سبق وأن توافقنا عليها مع البرلمان واعتمدنا التعديل الدستوري11، حيث جمعنا بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية”. مؤكدًا أن المبادرة أقرت خارطة الطريق وحققت رغبة الشعب الليبي في انتخاب رئيسه انتخابًا مباشرًا.