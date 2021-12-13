ليبيا – أكد رئيس غرفة العمليات الرئيسة بالمفوضية العليا للانتخابات سعيد القصبي أنه لم يُحدد إلى الآن موعد لإعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والأمر بيد القضاء.

القصبي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال: إن لجان الفحص والتدقيق بالمفوضية تقوم بفحص ومراجعة الملفات الخاصة بالمترشحين لمجلس النواب.

وأضاف: “بعد الانتهاء من عملية التدقيق سننشر القوائم المبدئية للمترشحين لمجلس النواب؛ لإخضاعها للطعون”.

وأشار إلى أن إقبال المترشحين على مجلس النواب كان كبيرًا جدًا وغير متوقع.

القصبي أكد أن التجهيزات الفنية اللوجستية للعملية الانتخابية تسير بشكل ممتاز، وفق الخطط التي وضعتها المفوضية.