ميقاتي يوجه بتحقيق فوري بعد احتجاج البحرين على استضافة بيروت لمؤتمر صحفي لـ”عناصر معادية” لها

ميقاتي يوجه بتحقيق فوري بعد احتجاج البحرين على استضافة بيروت لمؤتمر صحفي لـ”عناصر معادية” لها

لبنان – أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن رفضه استخدام بلاده منطلقا للإساءة إلى البحرين، وذلك بعد توجيه المنامة كتابا لبيروت استنكرت فيه استضافتها مؤتمرا صحفيا لـ”عناصر معادية”.

وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إنه “تبلغ من معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة”.

وأضاف أنه “أحال الكتاب بشكل عاجل إلى السلطات المختصة، طالبا التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء”.

وتابع أنه “يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين، قيادة وشعبا، ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية، والإساءة إليها بأي شكل من الأشكال”.

وأعرب عن رفضه “استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة، ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي”.

وشدد على “حرصه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين”، مؤكدا أن “ما يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ لا يعبر عن رأي الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني، التي تكن للبحرين كل المودة والمحبة والاحترام”.

المصدر: RT