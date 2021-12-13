روسيا – تحدث وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف عن نتائج أداء الاقتصاد الروسي خلال 2021، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سيكون أفضل من التوقعات.

وقال الوزير الروسي، خلال اجتماع مع ممثلي رابطة الأعمال الأوروبية اليوم الاثنين، إن نمو الاقتصاد الروسي في 2021 قد يكون أفضل قليلا من توقعات وزارة التنمية الاقتصادية البالغة 4.2%.

وأشار الوزير إلى أن أداء الاقتصاد الروسي في أكتوبر الماضي كان قويا جدا، وأن الاقتصاد الروسي نما في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 4.6%، لذلك نتوقع أن يتجاوز النمو تقديراتنا السابقة.

وأضاف، أن توقعات الوزارة، التي شكلت أساس ميزانية 2022، تفترض نمو الاقتصاد الروسي في عام بنسبة 4.2% في 2021، وبنسبة 3% في العام 2022.

بدوره أفاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سيكون 4.3% – 4.5%.

المصدر: نوفوستي