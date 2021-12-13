ليبيا – عقد عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية أمس الأحد اجتماعًا تشاوريًا عبر الدائرة المرئية المغلقة لمناقشـة أخر المسـتجدات العمليـة الانتخابيـة، والبيـان الصـادر عـن المفوضيـة الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 11 ديسـمبر الجاري، ومسـاعي بعض الأطراف لعرقلة سـير العملية الانتخابية، وذلك بناءً على الدعوات الموجهة من مؤسسة “ليبيا ديسك” وحراك “من نحن”.

المجتمعون أكدوا في بيانهم الختامي الذي تلقت المرصد نسخة منه التزامهم الكامــل بحــق الليبييــن فــي التعبيــر عــن إرادتهــم فــي اختيــار قادتهــم مــن خـلال صناديـق الاقتـراع، وهـو ما تأكد باسـتلام قرابـة 5.2 مليون ناخـب بطاقاتهـم الانتخابية واستعدادهم للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس البلاد وأعضاء السلطة التشريعية القادمة.

وشدد المجتمعون علــى موقفهم الثابــت والواضــح بشــأن ضــرورة إنهــاء الانقســام بكافــة أشــكاله ومظاهــره، وتوحيــد المؤسســات عــن طريــق إجــراء انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة وفــق خارطــة الطريــق التــي صيغــت فــي ملتقــى الحــوار السياســي الليبــي، وأيدتهــا قــرارات مجلــس الأمــن ذات العلاقة.

وفــي ظــل المؤشــرات المقلقــة التــي تهــدد ســلامة العمليــة الانتخابيــة، جدد المجتمعون دعوتهم للأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي والاتحاد الأوروبـي وجامعــة الدول العربية وكافــة المنظمــات المحليـة والإقليميـة المعنيـة إلـى تكثيـف جهـود دعـم العمليـة الانتخابيـة بتفعيـل دور فـرق مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وحياديتها.

وأكد البيان علـى ضـرورة اسـتمرار المفوضيـة الوطنيـة العليـا للانتخابـات في نهـج الحيـاد والتـزام الشـفافية فـي أعمالهـا، مشددّين على دعمهم لجهـود المفوضيـة الراميـة لإجـراء الانتخابـات فـي ظـروف مناسـبة وفـي المواعيـد المحـددة، ووقوفهم ضد حملات التشويه الممنهج الذي تتعرض له المفوضية.

وحث البيان كافـة الأطـراف والقـوى الفاعلـة محليـًا علـى العمـل لإنجـاح الاسـتحقاق الانتخابـي القـادم كلًا حســب اختصاصــه، والبــدء الفــوري فــي تنســيق الجهــود للتأكيــد علــى إجــراء الانتخابــات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة البيئة المناسبة لها وضمان قبول نتائجها.

واتفق المجتمعون على النقاط التالية:

1. ضـرورة دعـوة كل المرشـحين للانتخابـات الرئاسـية حسـب رغبتهـم للمشـاركة فـي الاجتماعـاتة القادمة الداعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

2. إجراء اجتماع بين المرشحين للانتخابات الرئاسية ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والأطراف ذات العلاقـة لمناقشة آخر تطورات العمليـة الانتخابيـة بهـدف إنجاحهـا، على أن يتم عقد هذا الاجتماع خلال هذا الأسبوع.

3. التنسيق المباشر لعقد اجتماع موسع فــي سـرت يــوم 20 ديســمبر، بهـدف زيادة التنسيق وتوسيع المشاركة للمترشحين لتحقيق النقاط سالفة الذكر.

4. أن حكومة الوحدة الوطنية تنتهـي ولايتهـا فـي 24 ديسـمبر 2021 وفقـًا لقـرار منحهـا الثقـة بمجلـس النـواب وقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، وكذلـك التعهـدات الموقعـة مـن السـلطة التنفيذية المكتوبة والواردة في التصريحات الإعلامية الصادرة عنها.

واتفق المجتمعون على رفـض تضـارب المصالــح بيـن دور الحكومــة في تيسير العملية الانتخابية وترشح رئيسها للانتخابات الرئاسية، الذي ينتـج عنـه عـدم تكافـؤ الفـرص واسـتخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية.

كما اتفق المجتمعون على التوقيع على ميثاق شــرف يلــزم كل المرشــحين والمرشــحات للانتخابات الرئاسية بقبول قواعد العملية الانتخابية واحترام نتائجها.

وأشار المجتمعون إلى عدم ممانعتهم إزاحة موعد الانتخابات بما تقتضيه الضروات التقنية، بشرط أن يكون تاريخ 24 ديسمبر مشمولًا في فترة الإجراءات الانتخابية.

الموقعون:

ليلى بن خليفة

محمد المنتصر

محمد خالد الغويل

محمود التليسي

إبراهيم الدباشي

أسعد زهيو

إسماعيل الشتيوي

بشير صالح

حامد البغدادي

خالد كعيم

عارف النايض

عاشور شوايل

عثمان البصير

عثمان عبد الجليل

فتحي باشاآغا

فضيل الأمين