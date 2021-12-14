التحالف العربي: نفذنا 28 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف وقضينا على أكثر من 140 عنصرا

التحالف العربي: نفذنا 28 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف وقضينا على أكثر من 140 عنصرا

السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، امس عن تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الجماعة الحوثية في مأرب والجوف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال التحالف: “نفذنا 28 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية”، مشيرا إلى أن ” الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 140 عنصرا إرهابيا”.

وأكمل: “نفذنا عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين”، لافتا إلى أن “عمليات الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية”.

وأضاف التحالف: “ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم”.

المصدر: “واس”