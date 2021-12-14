ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة على أن مهام اللجنة المركزية البرلمانية المشكلة من قبل مجلس النواب هي متابعة العمل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، نظرًا لما يشوب هذه العملية من صعوبات وعراقيل وتحديات.

الخوجة قالت خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إنه من الأيام الأولى للطعون والاستئنافات مجلس النواب ركن لدور الصمت في مراقبة هذه المواضيع والإجراءات التي تبنتها المفوضية.

وأشارت إلى أن مجلس النواب أصدر القوانين الحاكمة للانتخابات وهو من مهامه المراقبة والمتابعة والمفوضية هي المنوط بها الانتخابات والاستفتاء على الدستور ولها علاقة بالجانب الفني، وهي من أبدت استعدادها في الفترة الأولى لإجراء الانتخابات والقيام بالعملية الانتخابية، وإن كانت غير قادرة على ذلك هي من عليها أن تعلن هذا الأمر.

وأضافت: “اللجنة مكونة من 5 أعضاء رئيس اللجنة النائب الهادي الصغير كان هناك اجتماع مع المفوضية العليا للانتخابات، وسيكون هناك اجتماع مع المجلس الأعلى للقضاء والرئاسي والتقرير سيكون جاهز يوم الأربعاء المقبل، ومن المفترض أن يجتمع مجلس النواب الإثنين المقبل، أما اجتماع اليوم فهو عبارة عن جلسة تشاوريه أعلن عنها النائب الأول لوجود نواب من المنطقة الشرقية للمشاركة في الجلسة التي ستكون بنفس السياق وسير العملية الانتخابية والنظر في التحديات التي تشوب العملية”.

ولفتت إلى أنه في حال لم يتم اجراء الانتخابات في موعدها فالسيناريوهات المقترحة كثيرة لكن السيناريو الذي أصبح شبه مؤكد خاصة انه لا يفصل المشهد عن 24 من ديسمبر إلا 12 يوم، أنه سيتخذ مجلس النواب خطة (ب) حيث سيكون في انعقاد دائم وحكومة مصغرة تذهب للانتخابات، بحسب قوله.

كما تابعت: “في حال إعلان المفوضية أنها لا تستطيع أن تقوم بهذا العرس الانتخابي وإجراءات الحث الذي يعتبر أول حدث لليبيا بعد عقد من الزمن، سيكون البرلمان هو الواجهة، لكن لا نريد أن يكون البرلمان سبب أن يعرقل الانتخابات. ومن وجهة نظري ألا تكون هناك حكومة من 30 حقيبة وتسعى أن تستمر لأكثر من سنة، وبالدرجة الأولى يجب أن يكون هناك استفتاء على الدستور على الرغم من أننا جهزنا للدستور بقدر ما نستطيع في 2017 وأرسلنا قانون الاستفتاء للمفوضية العليا للانتخابات، وأصبح هناك تعديل بعد التشاور مع مجلس الدولة في الغردقة واتفقنا على تعديل قانون الاستفتاء وقدمناه للمفوضية لكنها لم تحرك ساكنًا، وأخفت قانون الاستفتاء في أدراجها وبعدها استدعينا عماد السائح لمعرفة ما التحديات التي تقف في طرح الدستور للشعب، خاصة أن البرلمان في الأول مدته محكومة بالاستفتاء على الدستور”.

ونوّهت إلى أن هناك مسارًا آخر لا أحد يعلم عنه شيئًا، وهو مسار ستيفاني وليامز وما ستقدمه، فاحتمال أن هناك سيناريوهات ترسمها بعد إخراجها للحوار السياسي، وفقًا لتعبيره.

ورأت أن أي عمل يجب أن يوضع وينجز ويتابع، لكن إذا غابت المتابعة والمراجعة سيضيع العمل، وهذا ما حصل مع ليبيا فلم يتم تنفيذ حوار جنيف بحذافيره، مضيفًا: “ولم نرى حكومة رئيسها يخالف القانون والمادة 12 وانه في إجازة وهذا واحد من الخروقات التي من المفترض أن يضعها الدبيبة أمام عينيه”، وفقًا لحديثها.