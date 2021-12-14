ليبيا -قال أستاذ القانون الدولي محمد الزبيدي إن الأزمة في ليبيا لا تتوقف على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، بل الخطورة الأكبر، تكمن في تحول ليبيا إلى ساحة للتنافس الدولي، حيث تسعى كل دولة لتحقيق مصالحها في ليبيا ونهب خيراتها.

الزبيدي وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على شاشة قناة “الغد” المصرية، أشار إلى أن مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الكبرى، ترى أن الديمقراطية الغربية هي الأمثل في ليبيا، لافتًا إلى أن ما شهدته المجتمعات النامية من صراعات وحروب وإقحام الدين في السياسية، وانتشار السلاح، تحول دون تحقيق الديمقراطية التي يريدها المجتمع الدولي.

وأضاف الزبيدي: أن ليبيا تعيش أزمات كبرى، من انتشار السلاح والميليشيات والأزمات الاقتصادية وغيرها من الأزمات التي تتطلب وحدة الشعب الليبي وتوحيد مؤسساتها وتحقيق الاستقرار في البلاد.