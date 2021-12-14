ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الإثنين سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات مستجدات العملية الانتخابية المقررة، والتطورات في المشهد السياسي وأثره على هذه الانتخابات.

كما تناول اللقاء مستوى الترتيبات المنجزة من قبل المفوضية لاستكمال مراحل هذا الاستحقاق الوطني.

بدوره، أكد أونماخت على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، داعيًا المفوضية إلى العمل بنفس الزخم والروح الوطنية العالية التي سارت بها المراحل السابقة، مبديًا في الوقت ذاته استعداد حكومته لدعم ليبيا لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الديمقراطية المنشودة.

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