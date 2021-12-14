السفير الروسي في لبنان: نعمل بالتعاون مع الجميع من أجل استقرار لبنان

السفير الروسي في لبنان: نعمل بالتعاون مع الجميع من أجل استقرار لبنان

لبنان – أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، أن بلاده تتطلع لأفضل العلاقات مع لبنان، والتي لا بد أن تبنى على “قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.

وخلال لقائه العلامة السيد علي فضل الله، أشار روداكوف إلى أن بلاده تعمل بالتعاون مع الجميع من أجل استقرار لبنان، لأن هذا الاستقرار لا يفيد الشعب اللبناني وحده، بل المنطقة أيضا.

وأشاد بـ “الدور الذي تقوم به مؤسسات السيد فضل الله على المستوى الديني والإنساني والرعائي”، مؤكدا “التعاون مع هذه المؤسسات وغيرها لما فيه مصلحة الجميع”.

من جهته، رحب فضل الله، بـ “أي دور يقرب وجهات النظر بين اللبنانيين ويساعدهم على تجاوز أزماتهم الصعبة والمعقدة”، مشيرا إلى “أهمية الدور الذي تقوم به روسيا في هذا المجال”.

وأكد “حاجة لبنان وخصوصا في هذه المرحلة إلى من يقف إلى جانبه ويساعده، ويمارس دورا في توحيد صفوف اللبنانيين بدلا من دفعهم للتنازع والاختلاف”.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”