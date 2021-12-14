ليبيا – قال رئيس لجنة متابعة الانتخابات الهادي الصغير إن اللجنة أنشِئت بقرار من مجلس النواب، والغرض منها التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والأجهزة التابعة لمجلس النواب، لتذليل الصعاب أمام المفوضية في حال وجود عوائق.

الصغير أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المجلس يريد الوقوف مع المفوضية، خاصة بعد حديث رئيسها عماد السايح عن وجود بعض الإشكاليات التي يمكن تقديمها في تقرير لمجلس النواب، وبالتالي شكلت لجنة للوقوف والتأكد من تطبيق كل القوانين التي أصدرها رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بالانتخابات النيابية والرئاسية.

وتابع: “عماد السايح لم يطلب تشكيل لجنة ولا توجه لمجلس النواب لتشكيلها، بل مجلس النواب بملء إرادته هو الذي طالب بتشكيل اللجنة للوقوف نتيجة الأحكام التي حصلت وإدخال بعض الشخصيات للانتخابات الرئاسية، وبالتالي أصبح هناك نوع من حديث في الشارع والأجهزة التابعة، ما جعل مجلس النواب يشكل لجنة للوقوف على حقائق هذه الأمور، تواصلنا مع السايح وجلسنا معه وأكد أنه سيقدم لنا تقريرًا يوم الأربعاء، وسيكون شاملًا وتوصيات المفوضية لعرضها على مجلس النواب”.

وأكد على أن المفوضية العليا للانتخابات جسم يتبع مجلس النواب ومن حقه أن يتخذ أي قرار إذا رأى أن هناك خللًا في العملية الانتخابية وتحتاج لتصحيح في أمر ما، معتبرًا أن الجميع يدرك صعوبة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

كما أضاف: “الدعاية الانتخابية تحتاج لـ 20 يومًا والمتبقي من الوقت لا يكفي للدعاية الانتخابية، بالتالي التأجيل لمتى؟ هل لشهر يناير أو ما بعده؟ هذه الأشياء التي لا نستطيع التحدث عنها، المفوضية لم تقل هناك تأجيل للانتخابات بل هناك عوائق أمام تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في هذه الفترة. ونحن عندما تحدثنا مع رئيس المفوضية أكد أنه سيقدم كل شيء في تقرير للجنة، ومن خلالها لمجلس النواب”.

وحول صحة ما يتم تداوله بشأن حديث السايح عن تهديدات يتعرض لها وكذلك المفوضية علق قائلًا: “هذه تحدث عنها ليس في جلستنا هذه بل عندما جاء للبيضاء تحدث أن هناك تهديدات للمفوضية ورئيسها، لكن من قام بهذه التهديدات وما نوعها لا نعلم. وخلال اجتماعنا لم نتحدث عن أسباب قراره بمراجعة أحكام الطعون والاستئناف، بل كان الحديث بالعموم”.

وأردف: “لديه إشكالية في بعض إجراءات القوانين فيما يتعلق بمجلس النواب واختيار أعضائه، هناك أشياء تتحدث كالحالة الجنائية ومن عنده قضية، قلنا مفروض أن تكون أحكامًا جنائية، وهو يتحدث أن هناك من لديه حالة جنائية كالسارق أو جريمة قتل، هذه القانون لم يؤكد بل القانون قال إذا حكم عليه حكمًا باتًا، وهذا أصبح مشكلة! كيف تنتخب عضوًا في مجلس النواب وهو في قضية جنائية أو قتل؟ عندما تحدث السايح عن الإشكاليات قلنا له إننا نحتاج لتقرير شامل وكامل”.

أما بشأن الجلسة التي دعا لها فوزي النويري وطبيعتها قال: “أنا سمعت عنها من خلال مواقع التواصل ويقول إنها جلسة تشاورية فلا يوجد جدول أعمال. ونحن أعضاء مجلس نواب تلقائيًا أي دعوة لمجلس النواب ضروري أن نكون موجودين فيها، لكن كلجنة لدينا انشغالات واجتماعات ولن نستطيع الحضور، والمفروض الدعوة تكون مجتمعة ما بين فوزي النويري وما بين احميد حومة؛ لأن الدعوة من رئيس المجلس أو أعضاء الرئاسة، لكن حتى لو دعا لها النويري نحن لا نشكك في وطنيته ولم يرضَ بأي يوم من الأيام أن ينقسم مجلس النواب، وهذه جلسة تشاورية يجب ألّا نأخذ لها هذا البعد الموجود”.