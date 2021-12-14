أفغانستان – مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن عائلات أفغانية تواجه فقرا مدقعا وجوعا شديدا، وبعضها لجأ لتشغيل الأطفال، أو تزويج القاصرات منهم ، وحتى بيعهم أحيانا.

وأضافت المفوضية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن حركتي “طالبان” و”الدولة الإسلامية” في ولاية خراسان، تجندان مزيدا من الصبية في نقاط تفتيش كحراس أو للاضطلاع بأدوار قتالية.

وأشارت إلى اتهامات ذات مصداقية عن مقتل أكثر من 100 من أفراد قوات الأمن الوطني الأفغاني السابقين، وغيرهم منذ سيطرة “طالبان” على السلطة.

كما أكدت المفوضية على قتل 8 نشطاء أفغان على الأقل وصحفيين اثنين منذ أغسطس الماضي، وتوثيق 59 احتجازا غير قانوني.

وفي وقت سابق، قالت مجموعة الأزمات الدولية (ICG) إنه إذا لم يرفع المجتمع الدولي من دعمه الاقتصادي لأفغانستان، فإن عدد الأفغان الذين سيموتون جوعا، أكبر من عدد الذين ماتوا في سنوات الحرب الـ20 الماضية.

المصدر: رويترز