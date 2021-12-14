جنيف – أعلن المدعي العام في جنيف، امس عن إغلاق تحقيق في مزاعم بغسل أموال له صلة بملك إسبانيا السابق خوان كارلوس لعدم كفاية الأدلة.

وقال المدعي العام إيف بيرتوسا، في بيان إنه توصل إلى أن مئة مليون دولار دفعتها السعودية في عام 2008 أودعت في حساب مؤسسة فلسطينية في بنك ميرابود الخاص لكنه لم يتمكن من إثبات صلة ذلك بعقد منح في وقت لاحق لإسبانيا لإنشاء وصلة لقطار سريع في السعودية.

وأضاف إنه تم تم إسقاط التهم الموجهة لخمسة أشخاص بغسل الأموال في حين فرضت على البنك غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري، ما يوازي 54100 دولار، لعدم كشفه عن الحساب. ولم يكن خوان كارلوس ضمن الخمسة الموجهة لهم اتهامات.

(الدولار = 0.9242 فرنك سويسري)

المصدر: “رويترز”