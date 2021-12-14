ليبيا – كشف محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير عن البدء الرسمي خلال ديسمبر الجاري بعملية التوحيد مع المصرف المركزي في البيضاء.

الكبير أوضح في تصريحات لوكالة أنباء “رويترز” تابعتها صحيفة المرصد أن التقدم في عملية التوحيد سيعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، مبينًا في ذات السياق إنه على الرغم من عدم اليقين، فإنه يأمل بأن العملية أو على الأقل المرحلة الأولى منها ستحدث بحلول يوليو المقبل.

وتابع الكبير: إن الخطوة المقبلة تتعلق بالشروط المرجعية التي تعكف على صياغتها شركة ديلويت للاستشارات سيجري إرسالها في غضون 10 أيام للتوقيع، وهو ما يطلق رسميًا عملية إعادة التوحيد، مبينًا أنها خطوة إيجابية جدًا ستساعد البلاد في السير قدمًا، إنها ليست عملية سهلة ومعقدة جدا.

وأضاف الكبير: إن الأمر بالطبع يعتمد على الوضع السياسي موجهًا رسالة للمستثمرين الغربيين بشأن وجود الفرص أمام القطاع الخاص وموارد كثيرة جدًا غير مستغلة.