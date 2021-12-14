ليبيا – أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يتعرضون لانتهاكات جسيمة بسبب ممارسات غير القانونية تمارسها السلطات.

ووثق المرصد في تقرير مفصل حمل عنوان “اضطهاد مركب منظومة قمع واستغلال متكاملة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا” حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه انتهاكات بلغت حد المساس بحياتهم وسلامتهم البدنية والنفسية التي ترتكبها السلطات أثناء عمليات الصد والإرجاع وفي السجون ومراكز الاحتجاز.

وبين التقرير أن هذه الانتهاكات تشمل حالات الاحتجاز التعسفي والمعاملة غير الإنسانية وعمليات الابتزاز المالي المنتشرة على نطاق واسع داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا، ناقلًا تجربة مروعة لمهاجر غير شرعي من سوريا رفض الكشف عن اسمه.

وقال هذا المهاجر غير الشرعي: “وضعونا في زنازين صغيرة بفتحات تهوية لا تتخطى الـ20×20 سنتيمترًا مكتظة بالمحتجزين، وكنا نحصل على وجبة طعام كل20 ساعة تتكون فقط من رغيف خبز صغير، مع قطعة جبن صغيرة وكمية قليلة من المياه المالحة”.

وتابع بالقول: “بعد عدة أيام زارنا أشخاص عرضوا علينا الإفراج مقابل مبالغ تتراوح بين 800 و2500 دولار تخضع لمفاوضات ونقاش، وبالفعل تفاوضت أسرتي مع أحد السماسرة واتفقوا على مبلغ تم دفعه للإفراج عني، وقد تم إبلاغي بعد ذلك بأن ذلك سيتم بشرط عدم محاولة الهجرة بعد ذلك”.

بدوره قال حسن زكريا عمر من السودان: “تعطل محرك القارب وعلقنا ولم يكن أمامنا سوى التواصل مع خفر السواحل الليبيين ممن وصلوا وأجلونا من القارب، لكن الصادم أنهم تركوا 6 أشخاص من دون أسباب ووسائل معيشة، وعلى الأرجح فارقوا الحياة ببطء؛ لأننا لم نسمع أي أخبار عنهم منذ ذلك الوقت”.

وبالعودة للتقرير فقد تبين في حالات أخرى ضلوع خفر السواحل الليبيين في انتهاكات خطيرة خلال عمليات صد وإرجاع المهاجرين غير الشرعيين وصل بعضها إلى ارتكاب أفعال قد تفضي إلى وفاتهم أو فقدانهم، فيما ارتكز التقرير على جانب جهود البحث على أشهر من التوثيق الميداني.

وتضمنت هذه الجهود مقابلات أجراها فريق المرصد الأورومتوسطي مع عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء وذويهم ومتابعة دقيقة لسلوك الأجهزة الليبية المختلفة تجاه المهاجرين غير الشرعيين، وفي مقدمتها خفر السواحل الليبيين وإدارات السجون وقوات الأمن.

وبحسب البيانات التي جمعها الأورومتوسطي من مسؤول حكومي ليبي، فإن عدد المحتجزين من المهاجرين غير الشرعيين بالسجون ومراكز الاحتجاز ومراكز الهجرة قد يصل لـ13 ألف محتجز ينحدرون من جنسيات مختلفة أغلبها أفريقية، مثل إثيوبيا ونيجيريا وتشاد والنيجر والسودان ومصر ودول المغرب العربي.

وتابع التقرير: لا يهدف معظم هؤلاء إلى الاستقرار في ليبيا وإنما الانطلاق من السواحل الليبية إلى السواحل الأوروبية من خلال عمليات التهريب البحري. ناقلًا عن مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي وجهة نظره بهذا الشأن.

وقال جرجاوي:”تشترك السلطات الحاكمة في شرقي وغربي البلاد في السياسات التمييزية وغير الإنسانية ضد المهاجرين غير الشرعيين؛ إذ تتشابه إجراءات الملاحقة والاحتجاز والإهانة في سجون ومراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء شرقي وغربي ليبيا”.

وبين جرجاوي أن المهاجرين في ليبيا يخضعون لمنظومة متكاملة من الاستغلال والاضطهاد، سواء من قبل عصابات التهريب أو السلطات الليبية التي تحتجزهم في ظروف غير إنسانية ويمارس أفرادها جميع أشكال الانتهاكات بحقهم، بما في ذلك مقايضة حريتهم بمبالغ مالية أو أعمال خدمية.

وأكد التقرير تبني الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الماضية سياسات عقدت من أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وقيدت طرق الهجرة واللجوء إلى أوروبا بشكل قانوني فمنذ العام 2015 قدم الاتحاد نحو 525 مليون دولار إلى ليبيا، بهدف حماية حدود أوروبا الجنوبية والحد من وصول هؤلاء إليها.

وتابع التقرير: إن نصيبا كبيرًا من هذا الدعم تم توجيهه لتعزيز قدرات خفر السواحل الليبيين وتحديث معداته وتدريب كوادره لصد واعتراض قوارب المهاجرين غير الشرعيين داخل المياه الإقليمية الليبية، من دون الالتفات إلى الممارسات العنيفة وغير القانونية التي يرتكبها الخفر ضد هؤلاء.

وقدم التقرير استعراضًا لطرق التهريب المختلفة؛ إذ يبدأ البحري منها باصطياد المهاجرين غير الشرعيين بالدعاية التي تروجها الشبكات التهريبية داخل ليبيا أو خارجها، ومن ثم تجميعهم في مستودعات تنتشر في مدن ساحلية حيث يحتجزهم المهربون قبل أيام أو أسابيع من الإبحار في مستودعات أو أراض زراعية.

وأضاف التقرير: إن عملية الاحتجاز تتم في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب والحرمان من الطعام والشراب والرعاية الطبية، ومن ثم يتم تحديد موعد الرحلة البحرية والانطلاق بها عادة من دون مراعاة ظروف السلامة المطلوبة، وأن يكون هؤلاء على دراية بتفاصيل الرحلة أو مسارها أو الاحتياطات في حالات الطوارئ.

وقدم المرصد عبر التقرير توصيات للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية والجيش بإطلاق سراح جميع المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين تعسفيًا داخل مراكز الإيواء والسجون بشكل فوري، ووقف جميع الممارسات العنيفة لخفر السواحل الليبيين قبالة سواحل ليبيا.

وتضمنت التوصيات أيضًا وقف عمليات ترحيل هؤلاء لبلدانهم قسريًا ومراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ونصوص القانون الدولي في إجلائهم والتعامل معهم، فيما دعا المرصد الاتحاد الأوروبي لستحداث آليات رقابية للتأكد من تبعات الدعم المالي واللوجستي المقدم لخفر السواحل الليبيين على قضية المهاجرين غير الشرعيين.

وشدد المرصد على وجوب التيقن من عدم تمكين هذا الدعم من انتهاك حقوق المهاجرين غير الشرعيين مع وجوب التزام الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالمبادئ الأوروبية للتعامل مع قضية هؤلاء، مع حث دول جنسياتهم على أخذ دورها الطبيعي بتوفير الحماية المطلوبة لرعاياهم والتأكد من سلامة أوضاعهم الإنسانية.

وفيما يلي تنشر لكم صحيفة المرصد نسخة كاملة من تقرير “اضطهاد مركب منظومة قمع واستغلال متكاملة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا”:

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