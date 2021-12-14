ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء حصيلة يوم أمس الإثنين، بتسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 105 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.4بالمائة، من أصل 3800 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1102 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 366163 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 7596حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5569 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1796814 والمطعمين بالجرعة الثانية 757393.