ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري أمس الإثنين مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق صرح بأن اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة في مقدمتها السياسية والأمنية.

وبحسب بليحق، فإنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وذلك بالعمل على جميع المسارات السياسي والدستوري والأمني بشكل متوازي لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف: “إن اللقاء قد تناول ما يمكن أن تُقدمه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ودورها في تهيئة المناخ لإقامة انتخابات نزيهة ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد”.

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