اليمن – مسؤول بشركة النفط الحكومية في مدينة عدن بجنوب اليمن، امس إن قيادة الشركة قررت تخفيض أسعار وقود السيارات بـ15 بالمئة للمرة الأولى منذ سنوات.

ويأتي هذا القرار تماشيا مع المتغيرات في أسعار صرف العملة المحلية والأسعار العالمية للمشتقات النفطية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول، الذي لم تكشف هويته، قوله إنه بموجب القرار الذي سيبدأ سريانه من يوم الثلاثاء، ينخفض سعر غالون البنزين سعة 20 لترا إلى 18600 ريال (حوالي 14.3 دولار)، من 21800 ريال (حوالي 16.5 دولار).

وأوضح المسؤول أن سبب خفض سعر بنزين السيارات هو هبوط الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج، فضلا عن تراجع أسعار النفط عالميا وأيضا ارتفاع سعر الريال اليمني.

واستعاد الريال اليمني بعض قيمته أمام الدولار في سوق الصرف بمدينة عدن عقب قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء الاثنين الماضي إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

وارتفع الريال إلى 1350 مقابل الدولار الأمريكي للشراء و1365 للبيع بعد أن كان عند 1600 ريال قبل عشرة أيام، بحسب ما قاله متعاملون وصيارفة في عدن مساء الاثنين.

وكانت قيمة العملة المحلية قد شهدت مؤخرا موجة هبوط حاد لم يسبق لها مثيل دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار.

المصدر: “رويترز”