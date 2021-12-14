فرنسا – أسقط فريق باريس سان جيرمان ضيفه موناكو بفوزه عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما امس الأحد، ضمن الجولة الـ18 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز الفريق الباريسي لمهاجمه كليان مبابي الذي سجل هدفيه في الدقيقتين (12 من ضربة جزاء، و45) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “حديقة الأمراء – Parc des Princes”.

وحقق باريس سان جيرمان بذلك، انتصاره الأول بعد تعادلين متتاليين، ورفع رصيده إلى 45 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري.

في المقابل، مني موناكو بهذه الهزيمة بعد انتصارين متتاليين، ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الليغا برصيد 26 نقطة.

المصدر: RT