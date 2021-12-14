ليبيا – قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إن جلسة البرلمان الإثنين تمحورت حول تحميل مفوضية الانتخابات مسؤولية العراقيل التي تواجه إجراء الانتخابات أو رفعها عنها.

بالعون وفي تصريح لمنصة “فواصل” أوضح أن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من عدمه في ليبيا يجب أن يكون وفقًا لتقارير من الجهات المعنية، وهي وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعليها أن تتحلى بالشجاعة والوضوح أمام الشعب الليبي.

بالعون أشار إلى أن الانتخابات هي حزمة عمليات متكاملة، تشريعية واجتماعية وقانونية وسياسية، ومجلس النواب قدّم كل التشريعات والاستحقاقات المنوطة به.