السعودية – برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف المملكة، اليوم الثلاثاء، القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة الرياض.

وعلى صفحته في “تويتر”، نشر مجلس التعاون الخليجي بهذه المناسبة، 10 حقوق من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الخليجي، والتي جاءت كالآتي:

– يتمتع المواطن بحرية التنقل بالبطاقة الذكية بين دول مجلس التعاون والإقامة في أي منها.

– يحق للمواطن الخليجي تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء.

– يتمتع المواطن بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد.

– يتمتع المواطن بالمساواة مع مواطني الدولة التي يعمل فيها في حال التحاقه بأي دولة عضو أخرى، في القطاعين الحكومي أو الأهلي.

– يحق للمواطن مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في أي دولة من دول مجلس التعاون.

– يحق لأولاد المواطن المقيم في دولة عضو بمجلس التعاون، الالتحاق بالمدارس الحكومية في أي من دول المجلس.

– يحق للمواطن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في أي من دول مجلس التعاون.

– لتسهيل تعاملات المواطن المالية والاستثمارية والتجارية، سمحت قرارات مجلس التعاون للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في جميع الدول الأعضاء.

– يحق للمواطن تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في أي من دول المجلس، ويحق له فتح فروع لأي شركة امتلكها في بقية دول المجلس، ويعامل الفرع معاملة الشركات الوطنية.

– بإقامة الاتحاد الجمركي عام 2003، أصبحت المنتجات الوطنية لدول المجلس والسلع الأخرى تنتقل بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية”.

المصدر:RT