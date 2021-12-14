ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إنه حال تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، سيتجه البرلمان لاختيار رئيس حكومة جديد لتسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات.

بن شرادة أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الشخصيات الأقرب لتشكيل الحكومة سيكون من بين الذين يمتلكون السلاح، ولهم سلطة على الجماعات المسلحة، خاصة أن الأمر يرتبط بضرورة إعادة السلاح لمخازن الدولة وضبط المشهد، بحسب قوله.

وتابع: “إن الحكومة الحالية فشلت في التجهيز للانتخابات أو العمل بشكل يضمن الوصول إليها في الموعد المحدد، في حين أن الشعب لا ينتظر من الحكومة أي خطوة تجاه الانتخابات”.