ليبيا – استقبل رئيس حكومة الوحدة المكلف رمضان أبو جناح الإثنين المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، ووفد البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بحضور وزيري الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، والاتصال والشؤون السياسية؛ لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

بوجناح ثمن بحسب مكتبه الإعلامي جهود وليامز في إنجاح العملية السياسية في ليبيا، مؤكدة دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى إنجاحها رغم الصعوبات.

كما استعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.

بدوره، أكد بوجناح على حرص حكومة الوحدة الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية، مجددًا الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وأشار إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد، موكدًا استعداد الحكومة التام للأقدام على الاستحقاق الانتخابي في 24 من شهر ديسمبر الجاري.

ومن جهتها، ثمنت وليامز دعم حكومة الوحدة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية.

وأكدت على أهمية التواصل المشترك بين بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوحدة، وبما يحقق الأهداف المنشودة.