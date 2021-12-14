ليبيا- كشف تقرير إخباري عن معلومات جديدة من التحقيقات الجارية في ملابسات تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي الذي نفذه سلمان العبيدي وراح ضحيته 22 قتيلًا.

التقرير الذي نشرته شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى استماع المحققين لقيام سلمان العبيدي بضرب طالبة من الجالية الليبية تبلغ من العمر 22 عامًا، بعد خلاف حول ارتدائها تنورة قصيرة، وهو ما يمكن أن يكون بمثابة علامة حمراء على تطرفه.

وتابع التقرير: إن هذه الحادثة وقعت خلال دراسة العبيدي في كلية “مانشستر” عامي 2012 و2013. مبينًا أن سلمان أصاب الفتاة في وجهها، مؤكدًا أن التحقيق تطرق لوجود نمط للمدانين بجرائم التطرف الذين لديهم أيضًا تاريخ من العنف ضد النساء وفقًا لأحد الخبراء ويدعى “ماثيو ويلكينسون”.

وبين التقرير أن التحقيق علم بضرب الطالبة على وجهها ومن ثم قام بتوجيه لها مزيدًا من اللكمات، وهي ملقاة على الأرض، فيما قال “ويلكينسون”: “لدينا تقارير أخرى من زملائه الطلاب تقول إنه كان يتواصل بشكل غير محترم مع الموظفات والمعلمات”.

ووفقًا للتقرير أكد زملاء العبيدي أنه كان يعاني من مشاكل حقيقية مع النساء فيما بين “ويلكينسون”، وإن سلمان كان يصدق نفسه أنه يتصرف على أسس دينية حقيقية، مؤكدًا إن هنالك من ساعد العبيدي من ليبيا في تجميع القنبلة باستثناء شقيقه هاشم، وأن هذا الشخص لن يخرج عن نطاق الأخوة نفسهم.

ترجمة المرصد – خاص