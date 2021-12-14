ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره موقع “فيردكت فود سيرفس” البريطاني المعني بأخبار المطاعم توصل ليبيا لاتفاقية لإدخال 10 مطاعم تابعة لشركة أميركية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى توصل الجانب الليبي لاتفاقية مع شركة “فات براندز” لإدخال 10 مطاعم جديدة حاصلة على امتياز إلى البلاد، ما يعزز استراتيجيتها لتوسيع وجودها في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبين التقرير أن الشركة هي الأم لمطاعم “فات برغر” و”جوني روكيتس” و13 مطعمًا آخر تخطط “فات براندز” لإطلاقها في ليبيا على مدى السنوات الـ3 المقبلة، مؤكدًا أن من بين المطاعم الـ10 الجديدة 5 من “جوني روكتس” و”هوريكان غريل آند وينغز” ذات العلامات التجارية المشتركة.

وأضاف التقرير: إن المتبقي سيكون من مطاعم “فات برغر” و”بوفالوز إكسبرس” ذات العلامات التجارية المشتركة. ناقلًا عن الرئيس التنفيذي للشركة “آندي ويدرهورن” قوله: “نتطلع إلى جلب علاماتنا التجارية المحببة من البرغر وأجنحة الدجاج إلى ليبيا”.

ترجمة المرصد – خاص