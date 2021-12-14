الولايات المتحدة – يفحص العلماء بشكل متزايد الدراسات العلمية تحت المجهر كما لم يحدث من قبل، حيث يمكن تكرارها بالنتائج نفسها مرة ثانية أو ثالثة.

وإذا لم تنجح الدراسة في اجتياز ما يسمى باختبار النسخ المتماثل، فإن ذلك يثير بعض الشك حول النتائج؛ تشير التحقيقات المنشورة حديثا الآن إلى أنه قد يكون لدينا مشكلة كبيرة في التكرار في أبحاث السرطان.

ونظر البحث في 193 تجربة مختلفة وجدت في 53 ورقة بحثية متعلقة بالسرطان نُشرت في مجلات رفيعة المستوى بين عامي 2010 و2012، ووجد أنه لا يمكن إجراء أي من التجارب مرة أخرى باستخدام المعلومات المنشورة فقط. وبعد الحصول على مساعدة من معدي الدراسة الأصليين، أعيد إنتاج 50 تجربة من 23 ورقة.

وتعد إمكانية إعادة ربع التجارب فقط أمرا مثيرا للقلق – بعض المعدين الأصليين لم يستجيبوا أبدا لطلبات المساعدة – لكن النتائج أظهرت أن هذه الاختبارات المعاد إنتاجها أظهرت أحجام التأثير غالبا ما كانت أصغر مما أسفرت عنه الدراسات الأصلية.

ويقول تيموثي إرينغتون، مدير الأبحاث في مركز العلوم المفتوحة في ولاية فرجينيا: “من بين تجارب النسخ التي تمكنا من إكمالها، كان الدليل أضعف كثيرا في المتوسط من النتائج الأصلية على الرغم من أن جميع التكرارات خضعت لمراجعة الأقران قبل إجراء التجارب لتعظيم جودتها ودقتها. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن هناك مجالا لتحسين قابلية التكرار في أبحاث السرطان قبل السريرية”.

والأكثر من ذلك، أن أقل من نصف (46%) من التأثيرات التي قيست في تجارب المتابعة كانت قادرة على اجتياز ثلاثة أو أكثر من معايير التكرار الخمسة التي وضعها فريق البحث. وغطت هذه المعايير كلا من حجم التأثير والاستنتاجات الإيجابية أو السلبية الشاملة المستخلصة في الورقة.

وكتب عالم الأخلاقيات الحيوية جوناثان كيميلمان، من جامعة ماكجيل في كندا، والذي لم يشارك في البحث الأصلي، في تعليق على النتائج: “يخبرنا التقرير كثيرا عن ثقافة وحقائق طريقة عمل بيولوجيا السرطان، وهي ليست صورة جيدة على الإطلاق”.

كما يقول كيميلمان، فإن عدم اليقين بشأن الاستنتاجات المستخلصة من دراسات السرطان هذه يعني أننا قد نضيع الوقت في اختبار الأدوية على المرضى التي لن يكون لها أي تأثير على المرض.

ومع ذلك، هناك أخبار سارة، وهي أن العلماء يبذلون جهودا أكثر من أي وقت مضى لمعالجة مشكلة التكرار هذه. وأصبح الخبراء على الأقل الآن على دراية أفضل ببعض القضايا المتعلقة بالوضوح والشمول عندما يتعلق الأمر بدراسات السرطان – وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحسينات في المستقبل.

ومن الجدير أيضا أن نأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن إعادة إنتاج أي تجربة بشكل مثالي مرة ثانية – عدم القدرة على تكرار دراسة لا يجعل بالضرورة الدراسة الأصلية خاطئة أو غير دقيقة.

وكتب الفريق: “لا يؤدي الفشل في التكرار إلى عدم تأكيد النتيجة، ولكنه يشير إلى الحاجة إلى تحقيق إضافي لإثبات مصداقيتها”. وأحد الأسئلة المطروحة هنا هو ما هو المستوى المقبول للتكرار عندما يتعلق الأمر بأبحاث السرطان.

وفي حين أن هذا البحث الجديد يجعل القراءة غير مريحة، يأمل الفريق الذي يقف وراءه أن يؤدي التقرير إلى تقليل الاحتكاك في عملية البحث – بمعنى البيانات التي يتم مشاركتها بشكل أكثر انفتاحا، والتجارب التي يتم إجراؤها بشكل أكثر صرامة وشفافية، وما إلى ذلك.

ونُشر البحث في دراستين في eLife، تناولت إحداهما صعوبة تكرار التجارب والأخرى حللت التجارب التي تكررت.

المصدر: ساينس ألرت