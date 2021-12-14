ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن محمد المنفي لا يملك أي قوة ولا قرارًا؛ فهو مثلا القائد الأعلى للجيش، ولم يستطع توحيد الجيش أو وضع حفتر والمنطقة الشرقية أو الجنوبية تحت سيطرته، بحسب قوله.

حويلي قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن المنفي ليس له دور في إنجاز العملية الانتخابية كونها فقط من اختصاصات الحكومة ومفوضية الانتخابات.

وأشار إلى أن “الانتخابات معرقلة منذ إصدار قوانين الانتخابات من قبل البرلمان، كونها سمحت للمجرمين والمتمردين بدخول السباق الانتخابي، وهؤلاء لن يرضى أحد عن فوزهم أو مشاركتهم، وسنرى ذلك عندما تعلن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة والتي إن لم تخلُ من حفتر وسيف وعقيلة صالح فلن تجرى الانتخابات”.