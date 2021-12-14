ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز عن سعادته من انعقاد جلسة مجلس النواب في طرابلس، معتبرًا أن الانتخابات أصبحت كالكرة الكل يتقاذفها بعيدًا عنه، سواء المفوضية التي تدحرجها بعيدًا أو مجلس النواب الذي تورط في أفعاله، وبعد العبث وصلت البلاد لطريق شبه مسدود.

دبرز قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: إن مجلس الدولة في الفترة الماضية تم تجاوزه، وشاءت الأقدار أن الأمور لا تسير في وضعها الطبيعي، ما يعني ضرورة النظر في الطعون التي قدمها مجلس الدولة وجزء منها في المفوضية والقوانين “المعيبة”، بحسب تعبيره.

وأضاف: “ليس من المعقول أن تتحدث عن 100 مترشح وكل واحد فيهم 5 آلاف تزكية ولا تعرض للعامة، بإمكان عرض المنظومة بكبسة زر، وهذا يدل على حجم التلاعب والتزوير وما سينتج عنه من نتائج لن تكون مقبولة”.

وحول عدم عقد لقاء للآن يجمع ستيفاني وليامز ومجلس الدولة أو رئيسه خالد المشري علق قائلًا: “لليوم لا يوجد تواصل مع ستيفاني، الآن أصبحت مستشارة، وربما جدولها الزمني لا يسمح لها، أو ربما في تجاهل بطريقة أو بأخرى؛ لأن المجلس متمسك بنصوص الاتفاق السياسي وبسط العملية. لا يوجد رد واضح على سؤالك، وإن تم بالفعل تجاهل المجلس نملك حقوقنا بالكامل في التعامل مع الموضوع؛ لأن نصوص الاتفاق السياسي واضحة”.

واعتبر أنه من المستحيل أن يكون يوم الاقتراع في تاريخ 24 ديسمبر لانطلاق العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المقترحات موجودة والأولى بها هو مجلس الدولة ومجلس النواب.

كما تابع: “بالتالي مبادرة مجلس الدولة اليوم اجتمعت اللجان من أجل إعداد الأعضاء المنتسبين لها، وتم التشاور والتباحث فيها، وفيها بعض المقترحات تم تعديلها، لحد ما، ما زال مجلس الدولة يتدارسها حتى اليوم، ولكن مجلس الدولة متمسك بحقوقه في هذا الجانب”.

وأكد في ختام حديثه على أن الحل الجذري هو الذهاب للاستفتاء على الدستور وإنهاء المراحل الانتقالية.