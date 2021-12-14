ليبيا – أكد رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله أن مستقبلًا مبهمًا وصورة ضبابية تنتظر قطاع النفط والغاز في ظل تجاهل حكومي للمشاريع التنموية للمؤسسة في ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الشركة الليبية للحديد والصلب، جاء تأكيد صنع الله خلال أعمال ورشة عمل بعنوان “الطلب المحلي على الغاز الطبيعي الوضع الحالي والاحتياجات المستقبلية”، وفيها دعا الشركات المستهلكة للطاقة أن تجد البدائل في الطاقات المتجددة.

يشار إلى أن الورشة العمل تم عقدها بتنظيم من المؤسسة بمشاركة عدد من الشركات المعنية بهذا الجانب ومن بينها الشركة الليبية للحديد والصلب.