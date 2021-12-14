فلسطين – استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وأطلعها على ممارسات إسرائيل التي تقوض حل الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عباس “أطلع المسؤولة الأمريكية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية “وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين”.

وشدد عباس على “ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية”.

وأكد عباس “أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات” وفق الوكالة.

والخميس، بدأت نولاند، جولة تشمل فلسطين، والإمارات وبريطانيا وإسرائيل، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية نشر بموقعها الإلكتروني.

ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء استمرار إسرائيل في الاستيطان ورفضها الإفراج عن أسرى قدامى وتنصلها من حل الدولتين.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإثنين، الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الاستيطان الإسرائيلي و”التطهير العرقي” في القدس.

واستعرضت الخارجية سلسلة من إجراءات الاحتلال بالقدس ومن آخرها قرار بهدم شقق سكنية سيؤدي إلى تشريد 70 مواطنا فلسطينيا، وخطط مكثفة لبناء أحياء ومجمعات استيطانية عديدة في القدس الشرقية.

وطالبت الوزارة “المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والعودة إلى مسار المفاوضات لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين”.

وقالت إن “إسراع الولايات المتحدة الأمريكية إعادة فتح قنصليتها في القدس يكتسب أهمية كبيرة”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أغلق القنصلية الأمريكية العامة بالقدس في عام 2019، بعد أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أواسط العام 2018.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعادة فتح القنصلية خلال حملته الانتخابية، دون تحديد موعد لذلك.

الأناضول