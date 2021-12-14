قطر – أجرى المنتخب المصري تدريبا مسائيا الاثنين على ملعب التدريب المخصص له في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للقاء المنتخب التونسي غدا الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب.

وأقيم المران على مرحلتين تضمنت الأولى تدريبات داخل الصالة الرياضية الملحقة بملعب التدريب، وتضمنت المرحلة الثانية من المران تدريبات جماعية داخل الملعب.

وواصل خلال المرحلة الثانية أحمد حجازي ومحمد الشناوي و حمدي فتحي وأيمن أشرف برنامجهم العلاجي.

وكان حجازي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية وأيمن أشرف بجذع في رباط الركبة خلال مباراة الجزائر بالجولة الثالثة لمرحلة المجموعات، بينما أصيب الشناوي وفتحي بإجهاد في العضلة الخلفية في مباراة الأردن بالدور ربع النهائي.

وحجز منتخب تونس “نسور قرطاج” مقعدا له في “المربع الذهبي” للبطولة، على حساب نظيره العماني بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب “المدينة التعليمية” بمدينة الريان القطرية.

بينما تأهل منتخب مصر “الفراعنة” إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه (3-1) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وسيواجه الفائز من مباراة منتخبي مصر وتونس في النهائي يوم السبت المقبل، على استاد “البيت” في العاصمة الدوحة، الفائز من المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي، والتي ستجمع منتخبي قطر والجزائر غدا الأربعاء، على استاد “البيت” في مدينة الخور القطرية.

المصدر: وكالات