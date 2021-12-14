بيروت – ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة في لبنان إلى مستوى تاريخي جديد، الاثنين، متجاوزا لأول مرة 27 ألف ليرة.

ووفق بيانات التداول في السوق السوداء، تراوح سعر الدولار بين 27350 ليرة للبيع و 27400 ليرة للشراء.

والخميس رفع مصرف لبنان المركزي سعر صرف سحوبات المودعين من حساباتهم بالدولار الأمريكي، من 3900 ليرة للدولار إلى 8000 ليرة.

وتضع المصارف اللبنانية قيوداً على السحوبات بالدولار، وتسمح بسحبها بالليرة اللبنانية فقط، وفق سعر صرف يحدده البنك المركزي،

وبينما يقترب سعر الدولار في السوق الموازية من 30 ألفا، فإن السعر الرسمي ما زال مربوطا عند 1570 ليرة لبنانية للدولار.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين.​​​​​​​

الأناضول