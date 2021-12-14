ماكرون: فرنسا لن تتخلى عن أوروبا الشرقية

ماكرون: فرنسا لن تتخلى عن أوروبا الشرقية

فرنسا – الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تعتبر وحدة أراضي بولندا قضية أمنية رئيسية، مؤكدا أن “الأوقات تغيرت”، ودول أوروبا الشرقية لم يعد ينتابها شعور بـ”التخلي عنها”.

وخلال زيارته إلى المجر امس الاثنين، حيث سافر لحضور اجتماع “مجموعة فيشغراد”، أجاب ماكرون على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يفهم التهديدات المزعومة التي تواجهها دول أوروبا الشرقية من قبل جيرانها.

وقال إيمانويل ماكرون “لقد تغير الزمن”، مضيفا أن “أمن وسلامة أراضي بولندا مثل جميع دول الاتحاد الأوروبي، هو موضوع أمن وسلامة لفرنسا”.

المصدر: “رويترز”