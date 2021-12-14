إنجلترا – أعلن مانشستر يونايتد امس الاثنين أن مواجهته أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز قد لا تقام في موعدها عقب إغلاق مقر تدريباته إثر تفشي الإصابات بكوفيد-19 بصفوف الفريق الأول.

ومن المقرر أن يلتقي اليونايتد خارج أرضه مع برينتفورد غدا الثلاثاء لكن النادي قال إنه بدأ مع رابطة الدوري الممتاز مناقشة ما إذا كان ينبغي إقامة المباراة في موعدها.

ولم يحدد اليونايتد عدد الأفراد المصابين بفيروس كورونا في صفوفه.

وقال النادي في بيان: “المصابون تم عزلهم وفقا لبروتوكول الدوري الممتاز. بعد إلغاء التدريب ومع إعطاء صحة اللاعبين والطاقم المعاون الأولوية، يناقش النادي مع الدوري الممتاز ما إذا كان من الآمن للجميع المضي قدما في إقامة مباراة الغد أمام برينتفورد”.

وأضاف البيان: “سيتم تأجيل سفر الفريق والطاقم المعاون إلى لندن في انتظار نتيجة تلك المناقشة”.

وألغيت مباراتان لتوتنهام مؤخرا بسبب تفشي كوفيد-19 في النادي مما أثر على اللاعبين والطاقم المعاون، حيث ألغيت مباراته الأخيرة في دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي أمام ستاد رين الفرنسي وسط الأسبوع الماضي وكذلك مواجهة برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الممتاز أمس الأحد.

وفي الوقت الذي تأجلت فيه مواجهة برايتون، قال الاتحاد الأوروبي للعبة “اليويفا” إن مباراة دوري المؤتمر لن تقام بسبب عدم إتاحة وقت كاف، مما يعني أن توتنهام قد يودع المسابقة إذا اعتبر خاسرا للمباراة.

المصدر: “رويترز”