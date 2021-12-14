ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب حدوث عدة خيارات خلال الأسابيع القادمة على رأسها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

معزب أوضح في حديث صحفي مع وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية تابعته صحيفة المرصد أن التأجيل قد يمتد إلى شهر مارس أو أبريل من العام 2022، في وقت يتم فيه التشاور بشأن سيناريوهات أخرى ترتبط بالموعد الجديد للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأضاف معزب: إن التأجيل يرتبط بإتاحة الفرصة لترتيب الأوراق من خلال البعثة الأممية، حيث سيكون لستيفاني ويليامز مستشارة أمين عام الأمم المتحدة لشؤون الأزمة الليبية دورها الأساسي في الترتيبات، مشيرًا لاحتمالية إعادة تشكيل لجنة الحوار السياسي واستبعاد من طالتهم الشبهات خلال المرحلة السابقة.

وشدد معزب على وجوب وأن يكون للجنة الحوار السياسي دورها الفاعل في العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن السيناريو المقبول لدى شريحة كبيرة هو التأجيل وليس الإلغاء، خاصة في ظل وجود حالة من عدم الرضى على بعض الجهات المعنية بالانتخابات ككل.