ليبيا – أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في بيان لها الإثنين إرجاء عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب، نظرًا لأن عدد طلبات المتقدمين للترشح فاق المتوقع.

المفوضية وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه قالت إنها أعلنت في الـ 8 من نوفمبر الماضي عن قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب حيث انتهت هذه المرحلة في السابع من الشهر الجاري وذلك حرصًا على تنفيذ نصوص القانون رقم 2 لعام 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، واللائحة التنظيمية لتسجيل المترشحين للانتخاب مجلس النواب رقم74 لعام 2021.

وأشارت إلى أنها تعكف حاليًا على مراجعة طلبات الترشح التي بلغ عددها 5385 طلب ترشح موزعة على 75 دائرة انتخابية، والتدقيق في ما ورد بها من بيانات ومعلومات بالتعاون مع جهات الاختصاص التي تشترك مع المفوضية في عملية المراجعة، والوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشح في بعض البنود الواردة بالمادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه، في خطوة متقدمة للتأكيد على سلامة وصدقية هذه المرحلة.

كما لفتت إلى أن عدد الطلبات فاق المتوقع، لذا فأن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول مما خطط لها، قائلةً: “سوف نضطر إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب”.

ونوهت المفوضية إلى أنها تعمل على مراجعة عملية تسليم بطاقات الناخبين، والقيام بعملية المطابقة للبطاقات المستلمة وغير المستلمة، في خطوة تمهد للتواصل مع الناخبين المستلمين والتأكد من استلامهم الفعلي لها.

مفوضية الانتخابات أكدت على حيادتها وعدم انحيازها سياسيًا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي، مشيرةً إلى أن الأمر يتطلب تكاتف جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشعب الليبي الذي ينشد السلام والاستقرار، وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع.