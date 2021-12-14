سوريا – نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن مصادر أن طائرات حربية إسرائيلية شنت في 8 يونيو المنصرم غارات على “منشآت عسكرية سورية مرتبطة ببرنامج البلاد السابق الخاص بالأسلحة الكيميائية”.

وقالت الصحيفة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت ثلاث منشآت عسكرية بالقرب من مدينتي دمشق وحمص، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود، “من بينهم عقيد ومهندس عمل في مختبر عسكري سوري سري للغاية”.

وزعمت الصحيفة أن الهجمات الإسرائيلية السابقة في سوريا “استهدفت دائما القوات التي تعمل بالوكالة الإيرانية وشحنات الأسلحة”، غير أن غارة 8 يونيو “استهدفت المنشآت العسكرية السورية التي لها صلات ببرنامج الأسلحة الكيميائية السابق للبلاد”.

وأضافت، نقلا عن مسؤولين سابقين في المخابرات الأمريكية والغربية، أن الغارات جاءت بناء على معلومات استخبارية تشير إلى أن الحكومة السورية كانت تحصل على إمدادات ضرورية “لإعادة بناء قدرة الأسلحة الكيميائية التي تخلت عنها ظاهريا قبل ثماني سنوات”.

وكانت سوريا قد دانت بشدة الهجمات الإسرائيلية في ذلك الوقت، فيما نفى مسؤولو دمشق مرارا استخدام أو صنع أسلحة كيميائية منذ عام 2013.

المصدر: “واشنطن بوست”