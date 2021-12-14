ليبيا – التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي الأحد في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي محمد صالح.

اللقاء الذي حضره عياد البي مدير المعهد الدبلوماسي وفرحات حماد مدير المعهد الوطني للإدارة، تركز على الإعداد لمذكرة تفاهم بين المعهدين تُعنى بالتدريب وبناء القدرات لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارتين في إعداد برنامج تدريبي لمؤسسات الدولة بما يُسهم في تحسين المهارات الإدارية والدبلوماسية لذوي المناصب العليا.

وتطرق اللقاء إلى البرنامج الوطني للتطوير الوظيفي، وهو الحدث المهم الذي ستنظمه وزارة الخدمة المدنية خلال المدة القادمة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.