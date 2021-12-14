الصومال – تهدد مجاعة قاتلة ما لا يقل عن 4 ملايين صومالي بعد جفاف قاس ضرب هذا البلد مؤخرا، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع Garowe Online الإخباري الصومالي أن ملايين من العائلات في البلاد يواجهون صعوبات كبيرة في سد احتياجاتها في الطعام وماء الشرب. فيما تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن عدد المواطنين الصوماليين المهددين بهذه الأزمة قد يزداد بحلول شهر مايو المقبل من 4 ملايين إلى 4,6 مليون في البلاد التي يناهز إجمالي عدد سكانها 16.4 مليون نسمة.

وبحسب تقارير فاو فإن المنطقة الأكثر تعرضا لخطر المجاعة هي منطقة غلغدود في ولاية غلمدغ حيث طلبت الإدارة المحلية مرارا وتكرارا مساعدات إنسانية عاجلة من السلطات الفيدرالية والمجتمع الدولي.

وشهدت الصومال منذ تسعينيات القرن الماضي، سلسلة طويلة من الأزمات الناجمة عن الأسباب المناخية، بينها 12 حالة جفاف و 19 فيضانا.

والأسبوع الماضي طلبت فاو من الدول الشريكة لها إرسال مساعدات غذائية إلى العائلات المعرضة لخطر المجاعة في الصومال وحثت الدول المانحة على الإسراع في إيصالها.

المصدر: Garowe Online