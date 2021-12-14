ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش الإثنين ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ووفدَ البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

المنقوش ثمنت بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية جهود وليامز في إنجاح العملية السياسية في ليبيا، مؤكدة دعم حكومة الوحدة للعملية الانتخابية وعلى إنجاحها رغم الصعوبات.

وأكدت وزيرة الخارجية على أن الليبيين ينشدون الاستقرار وأن تكون ليبيا دولة ذات سيادة.

ومن جهتها، ثمنت وليامز دعم حكومة الوحدة للعملية الانتخابية، مشددة على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات التي تأجج الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية.

كما أشادت وليامز بنجاح مؤتمر استقرار ليبيا الذي نظمته وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس في 21 من شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت على أهمية التواصل المشترك بين بعثة الامم المتحدة ووزارة الخارجية، وبما يحقق الأهداف المنشودة.