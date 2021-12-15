الكاميرون – فجرت إذاعة “RMC” الفرنسية مفاجأة حول احتمال إلغاء بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 والتي من المقرر أن تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

في الوقت الذي يتسبب فيه متحور فيروس كورونا المستجد “أوميكرون” في إحداث الفوضى في العالم، يحوم حول البطولة الإفريقية الكثير من الشائعات خاصة وأنها ستتداخل مع بداية بطولة كأس العالم للأندية 2021 والتي ستقام في الإمارات في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022.

وبحسب إذاعة “مونت كارلو” الشهيرة فإن هناك حالة من عدم اليقين حول حتمية إقامة كأس أمم إفريقيا بسبب انتشار الجائحة وتخوف اتحاد الأندية الأوروبية من إصابات لاعبي الأندية.

وأفادت الإذاعة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يواجه استياء بعض الأندية، وخاصة الإنجليزية، التي ترغب في التمكن من إبقاء اللاعبين على الأراضي البريطانية في الأسابيع المقبلة.

إذ سيخضع اللاعبون الأفارقة الذين تم استدعاؤهم للحجر الصحي عند عودتهم إلى المملكة المتحدة، مما سيحرم الأندية من لاعبيهم لفترة أطول، وذلك يأتي في ظل تأثر إنجلترا بزيادة حالات فيروس كورونا في الوقت الحالي.

وردد العديد من المدربين لاحتمال إلغاء البطولة دون الإعلان عن أي قرار رسمي حتى الآن، إلى جانب صعوبات تنظيمية في الكاميرون بسبب انتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون الجديد.

المصدر:rmcsport