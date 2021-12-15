ليبيا – عبء جديد يضاف على كاهل أولياء أمور طلبة مختلف المراحل التعليمية فرضه هذه المرة غياب الكتاب المدرسي لأول مرة منذ سنوات طويلة عن حقائب التلاميذ .

ومع دخول الفصل الدراسي غابت الكتب والمناهج التعليمية ، مادفع رغم انها جاهزة ومعدة إلا أن الحكومة فشلت في طباعتها وتوفيرها مادفع اولياء الامور للبحث عن طرق أخرى .

وتمثلت هذه الطرق في نشر مركز المناهج التعليمية للكتب على شكل ملفات إلكترونية PDF يتولى اولياء الامور والمعلمين طباعتها على حسابهم الخاص حيث تكلف طباعة الكتاب الواحد مالايقل عن 50 دينار .

وكانت الحكومة قد خصصت اكثر من 2 مليار دينار كزيادة لرواتب شريحة المعلمين إلا أن المناهج قد غابت عنهم وعن الطلبة مما أثار علامات استفهام كبيرة .

وقال مسؤول مركز المناهج التعليمية أن خلافات وصراع على العمولات في أروقة الحكومة أفشل عملية تكليف شركة لطباعة المناهج وتوزيعها مجانًا على الطلاب .

وكشف هذا المسؤول بأن المركز جُرد من كل صلاحياته التي انتقلت الى وزارة التعليم حيث نشبت الصراعات بين مراكز القوى في الحكومة على العمولات .

واضاف أن المشكلة ليست في شح أو نقص الأموال لأن الجهات المعنية قد تحصلت على مخصصاتها بالمليارات الا أن المشكلة تتمثل في الصراع على العمولات وتكليف الشركات المقربة من أروقة رئاسة الوزراء وخاصة أشخاص مثل عادل جمعة وابراهيم الدبيبة وآخرين .

وفي سياق متصل ، كشف مصدر مسؤول بمكتب النائب العام لـ المرصد أن الأمر منظور للتحقيق فيه حتى كشف ملابساته والوقوف على حقيقة ماحدث .