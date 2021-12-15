ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق وعضو جماعة الاخوان المسلمين إن مجلس النواب كان جزءًا أصيلًا من الصراع الليبي، فهو أشعل فتيل ما يسمى العملية الانتخابية؛ لأنه من أصدر القوانين ومررها للمفوضية التي كانت شريك للبرلمان في العملية، وبعد ذلك دخل المجلس الأعلى للقضاء في الخلاف السياسي وتعطيله للدائرة الدستورية، وبالإضافة للأحكام التي صدرت عنه.

الأبلق اعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد أن الانتخابات هي تأزيم للواقع الليبي الذي يدرك الجميع بأنه دولي بامتياز، بدليل تدخل الأطراف الدولية منذ اتفاق الصخيرات للآن وإدارتها للعملية السياسية في ليبيا من خلال شركائها المحليين، وبذلك هي تزيد من الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي وتدخلات البعثة الأممية والأطراف الفاعلة في المشهد السياسي هي من أربكت العملية، معتقدًا أن الليبيين حلمهم الوصول لصندوق انتخابات آمن ونزيه يخرج سلطات منتخبة يرضى عنها جميع الليبيين، لكنه أصبح ضرب من الخيال في هذه الأزمات التي يعانيها الشعب، بحسب قوله.

واعتقد أن المراحل الانتقالية ستزيد من الأزمة سوءًا، فمهما كان، الانتخابات الرئاسية دون وجود قاعدة دستورية من الأساس حتى مجلس النواب في قوانينه التي أصدرها هو صب للزيت على النار لذلك المشهد يحتاج للتهدئة، داعيًا كل الليبيين لرفض العملية المعيبة وضرورة إيجاد مخرج حقيقي دستوري.

كما اعتبر أن تغيير الحكومة ورئيسها والتوجه لتغييرها أمر وارد إذا ما فشلت المفوضية في إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر وفقاً لتعبيره.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ وضح لنا ما خلصت له الجلسة التشاورية التي عقدت في طرابلس، ولماذا في طرابلس؟

دعا فوزي النويري رئيس مجلس النواب الحالي لجلسة تشاورية في طرابلس؛ لأن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب موجودون في طرابلس، ولم تعقد جلسة لمجلس النواب في طرابلس منذ 2018، فهذه الجلسة الأولى وأعتقد أن عددًا كبيرًا من النواب من المنطقة الغربية، مجلس النواب يحتاج لنوع من التحرك في إرادته؛ لذلك النويري دعا لجلسة تشاورية لمناقشة الأوضاع والأمور التي تشوب العملية الانتخابية.

نعلم أن مجلس النواب كان جزء من الصراع الليبي، وهو جزء أصيل وما يسمى العملية الانتخابية أشعل فتيلها مجلس النواب؛ لأنه من اصدر القوانين ومررها للمفوضية والمفوضية كانت شريكًا لمجلس النواب في العملية، ووجدنا المجلس الأعلى للقضاء دخل في هذا الأمر الخلاف السياسي وتعطيله للدائرة الدستورية، وبالإضافة الأحكام التي صدرت من المجلس الأعلى للقضاء ومطلوبين للعدالة المحلية والدولية وهم على قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، صحيح أن الانتخابات الرئاسية وتحديد الموعد كان من لجنة الـ 75 التي عقدت جلساتها في تونس ومن ثم جنيف، وفق خارطة الطريق تم تحديد الموعد في 24 ديسمبر، لكن الظروف غير مهيئة وفق مخرجات برلين، فيما يتعلق بمخرجات 5+5، وتهيئة المناخ والظروف والمصالحة الوطنية لا يوجد شيء في هذا الشأن والانتخابات تأزيم للواقع الليبي، ونعرف أن الواقع الليبي هو دولي بامتياز وتدخل الأطراف الدولية من الصخيرات للآن من يدير العملية السياسية في ليبيا أطراف دولية لها شركاؤها المحليين، وبذلك هي تزيد من الأزمة الليبية.

وندرك أن التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي وتدخلات البعثة والأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي من أربكت العملية، وأعتقد أن الليبيين حلمهم الوصول لصندوق انتخابات آمن ونزيه يخرج سلطات منتخبة يرضى عنها جميع الليبيين أصبح ضربًا من الخيال في هذه الأزمات التي يعانيها الشعب.

تم الحديث داخل الجلسة عن المخاوف التي هي مثلًا ما شاب العملية الانتخابية من إصدار قوانين معيبة وتفرد المفوضية ودخولها على الخط السياسي وإدخالها لعدد كبير جدًا من المترشحين، ومنهم من هو مطلوب للعدالة هذا خطأ من قبل إجراءات المفوضية، وتم الحديث على الخروقات في سجل الناخبين وعن مراجعات المفوضية فيما يتعلق بطلبات الترشح ربما نجد أكثر من نصف مليون؛ لأن هناك 98 مترشحًا للرئاسة وكل واحد عنده 5 آلاف تزكية. هل المفوضية تأكدت من الأرقام الوطنية وأسماء الشخوص حتى تعلن القائمة الأولية؟ هذه إشكاليات فنية وتم التطرق للمجلس الأعلى للقضاء وما شاب العملية، لذلك هي عبارة عن حوادث تم مناقشتها ليتم اتخاذ أمور اخرى بشأنها.

طلب المجلس من الأجسام كلها كالحكومة ووزارة الداخلية والمفوضية كتابة تقارير مفصلة من كل الأطراف لبلورة رأي موحد لهذه المسألة؛ لأن المفوضية لم تقدم تقريرها الفني فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية ووزارة الداخلية لم تقدم تقريرها الفني يشأن قدرتها على تأمين سير العملية الانتخابية، وبذلك أعتقد أن مجلس النواب لن يستطيع القيام بأي شيء إلا بعد الحصول على التقارير الفنية من هذه الجهات.

س/ ذكرت مصادر حتى بعض النواب أن الجلسة كان جزءًا منها الاستماع للجنة البرلمانية التي شكلت في الجلسة الماضية، ما أبرز ما قدمته اللجنة لأعضاء النواب؟

لم تقدم اللجنة البرلمانية تقريرها ورئيس اللجنة لم يحضر، الهادي الصغير؛ لأنه غير موجود في الغرب الليبي، الحديث كان من عضو اللجنة صالح فحيمة الذي تحدث عن بعض الجزئيات لكن لم يقدم التقرير لأعضاء مجلس النواب، واللجنة ربما تقدم تقريرها النهائي الأسبوع القادم؟ بعيدًا عن الارتجال نحن الآن في مفترق طرق ومن أدخلنا في المأزق هي التدخلات الدولية والأطراف التي رضيت بالتدخلات الدولية في الشأن الليبي، وأعتقد أن كل من هو في المشهد السياسي الليبي هو من أربك المشهد وهو الآن يناله قسط من المشاركة في الجريمة على الأقل، أعتقد أنه لا بد من إيجاد حل حقيقي ونحن مجموعة كبيرة تم التواصل مع أعضاء من مجلس الدولة في السابق أكثر من 90 نائبًا من مجلس الدولة و53 نائبًا من البرلمان، ووقعنا كل طرف على ضرورة إنجاز الاستحقاق الدستوري وليبيا تحتاج لدستور حقيقي دون إنجاز قاعدة دستورية حقيقية يرتضيها الليبيون ويتم الاستفتاء عليها وإيجاد مصالحة وطنية وخارطة طريق لعبور البلاد لبر الأمان.

أعتقد أن المراحل الانتقالية ستزيد من الأزمة سوءًا مهما كان، نعرف أن الانتخابات الرئاسية دون وجود قاعدة دستورية من الأساس حتى مجلس النواب في قوانينه التي أصدرها هذا هو صب للزيت على النار؛ لذلك نحتاج لتهدئة الأمور وندعو كل الليبيين لرفض العملية المعيبة وضرورة إيجاد مخرج حقيقي دستوري، لماذا لا يتم الاستفتاء على مسودة الدستور التي ارتضتها هيئة منتخبة؟

لم يحسم موضوع تأجيل الانتخابات؛ لأن هناك بعض الأطراف ربما مستفيدة، لماذا السائح يقول منذ أكثر من 6 أشهر انه جاهز والمفوضية لديها القدرة الفنية لتحقيق الاستحقاق الانتخابي؟ لماذا الآن لا يقول ذلك؟ ولماذا لا يستطيع ويقول أنه لا يستطيع أن ينجز هذا الاستحقاق؟ العملية الانتخابية كلها يشوبها التزوير، والعملية الفنية مشكلة تحتاج لمراجعة حتى تقبل كل الأطراف النتائج الانتخابية حتى لو قامت المفوضية بإجراء الانتخابات وكانت القوانين نزيهة وشفافة وعادلة وسارت بسلاسة، أعتقد أن الخاسرين لن يقبلوا بذلك، هل سيقبل حفتر إن لم يكن الرأس رقم واحد في ليبيا بالعملية الانتخابية؟ ماذا لو أن سيف القذافي أصبح رئيسًا لليبيا؟ نتكلم في جدل قانوني ولكن ليبيا تحتاج لحل حقيقي مشاركة النخب كلها والمجالس كلها غير شرعية!.

س/ الحل للمرحلة الراهنة، ما أقربها، وهل تملك ستيفاني وليامز على إيجاد صيغة للتقارب بين الأطراف الليبية المختلفة؟

وليامز من أنتجت اتفاق تونس وتوج بمخرجات جنيف واختيار مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، ولكن الملفات الأخرى لم تنجز لأن وليامز بعد اختيار المجلس الرئاسي والحكومة خرجت من البعثة، الآن عادت كمستشارة غوتيرش. أعتقد أن للمبعوث رؤيا أخرى واتجاه آخر لأن الأطراف الدولية هي من تلعب على المشهد السياسي الليبي، وبالتالي الأطراف الليبية أضعف شيء، ربما يسار لجنة الـ 40 في الفترة الماضية للقاء بها في جنيف، لديهم عدة مسارات بعد انتهاء الـ 75 التي لا يمكن أن تجتمع؛ لأنها وصلت لطريق مسدود وتمنينا أن يكون الحل الشامل في ليبيا الاستفتاء على الدستور.

س/ هناك حديث عن ضرورة تغير الحكومة ورئيسها وتوجه لتغيرها إذا ما فشلت المفوضية في إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر؟

كل هذا وارد. الحكومة تم اختيار الدبيبة والمجلس الرئاسي في جنيف وتم بعد ذلك عبد الحميد الدبيبة شكل حكومته ومنح الثقة من مجلس النواب، ولكن الحكومة لم تمكن من الميزانية وبذلك الحكومة أصبحت مكبلة والأيام القادمة ستكون حبلى؛ لأن موعد الانتخابات يوم 24 من ديسمبر بعده يعتبر المدة الزمنية للحكومة انتهت، لكنها تبقى كحكومة تصريف أعمال.