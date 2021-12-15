ليبيا – بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن التيجاني أمس الثلاثاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ملف الاستحقاق الانتخابي القادم وما يواجهه من صعوبات وتهديدات.

التيجاني استعرض خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية النقاط الرئيسية للخطة التي وضعتها الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات والتي استعرضت في شهر سبتمبر الماضي أمام حكومة الوحدة والمجتمع الدولي.

وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في أداء مهامها لإرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مضيفًا بأن ما يحصل من أحداث أمنية تعتبر تشويش على دور وزارة الداخلية، وتهديد لاستقرار البلاد.

كما تطرق إلى تأسيس الغرفة الرئيسية للانتخابات والغرف الفرعية التابعة لها والبالغ 25 غرفة، ودورها في حماية وتأمين العملية الانتخابية.

ومن جانبها، أثنت ستيفاني وليامز على الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الداخلية، مؤكدة على التواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأجل إقامة الانتخابات بموعدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

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